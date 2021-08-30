Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет

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В заключительный день лета, 31 августа, в ЛДС «Лада-Арена» состоится торжественное мероприятие по случаю празднования 45-летнего юбилея клуба. В программе запланированы выступления артистов, презентация команд «Лада» и «Ладья», а также праздничный салют.

Тольяттинский клуб имеет многолетнюю и богатую славную историю. В начале 90-х годов провинциальная команда впервые в истории отечественного хоккея завоевала золотые медали чемпионата страны. Затем в клубной истории были победы в Кубке Европы, Кубке европейских чемпионов, Континентальном кубке, чемпионате Межнациональной хоккейной лиги, Российской хоккейной лиге и многие другие достижения, которыми гордится регион.

Если составить рейтинг лучших тренеров команд губернии за всю историю самарского спорта, то, несомненно, одним из первых в списке будут представители ледовой дружины ХК «Лада». Благодаря профессиональным наставникам для многих отечественных хоккеистов волжский клуб стал трамплином в большой спорт. Тольяттинские ребята успешно представляют наш регион на чемпионатах страны, чемпионатах мира, Олимпийских играх, а также в Национальной хоккейной лиге.

В сезоне 2021/2022 «Лада» принимает участие в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В новом сезоне сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В Регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Первый матч тольяттинская команда проведет 9 сентября на выезде против ХК «Рязань».

Александр Чеботарев, генеральный директор ХК «Лада»:

"Традиции, заложенные 45 лет назад, наш клуб чтит и приумножает. Мы пригласили на празднование руководство области, города, нашего «родителя» — АвтоВАЗ. Вернуться в прошлое и вспомнить яркие моменты из жизни клуба нам помогут ветераны Волжского автозавода, руками которых создавалась, а затем и поддерживалась команда. Поздравить флагмана российского хоккея прибудут представители лиги и федерации хоккея России", сообщает пресс-служба минспорта СО.