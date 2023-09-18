Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл два золота на первенстве Азии

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В Джамшедпуре (Индия) завершилось первенство Азии по шахматам среди юниоров. В турнире среди юношей приняли участие 58 спортсменов. В составе национальной сборной команды России выступил тольяттинец Алексей Гребнев. По итогам соревнований он завоевал две золотые медали.



Первую награду спортсмен выиграл в дисциплине «классические шахматы», набрав семь очков в девяти турах. Эта победа стала первой для россиян после перехода федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). В финале Алексей обыграл соперника из Индии С.Асвата. Третьим стал Рохит Кришна (Индия).



В этот же день состоялся турнир по блицу. В нем вновь не было равных представителю 63 региона. Алексей Гребнев пополнил копилку сборной второй золотой медалью и вновь набрал 7,5 очков из 9. По дополнительным показателям от лидера отстал Мохан Кушагра. Третье место занял Антон Кристиано Маниш (оба - Индия).

Фото: минспорта СО