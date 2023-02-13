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Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в "Лыжне России"

13 февраля 2023 13:00
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Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в "Лыжне России"

Отличная погода и бодрое настроение сопутствовали спортсменам в успешном преодолении дистанции.

На лыжной трассе Автозаводского района г. Тольятти состоялись соревнования по лыжному спорту в рамках 41-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023». В масштабном спортивном празднике приняли участие свыше 1500 тольяттинцев, в том числе сотрудники полиции со своими семьями и представители общественности.

На торжественной церемонии открытия всем участникам гонки пожелали упорной борьбы и честной победы, а самое главное – получить заряд положительных эмоций и здоровья! Лыжная трасса протянулась в живописной пригородной зоне города Тольятти. Отличная погода и бодрое настроение сопутствовали спортсменам в успешном преодолении дистанции.

Сотрудники тольяттинской полиции были представлены сразу в нескольких возрастных категориях. На протяжении дня участники гонки боролись за звание сильнейших. Состязание получилось очень захватывающим – спортсмены демонстрировали волю к победе, отличную физическую подготовку, уверенно проходили дистанцию. Хорошо проявили себя и юные лыжники – дети полицейских наравне со взрослыми упорно шли к победе.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин отметил: «В 41-ой Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» приняло участие более 120 сотрудников полиции и членов их семей. Здоровый образ жизни и совершенствование уровня физической подготовки обеспечивает сотрудникам органов внутренних дел уверенность в отличном выполнении своих профессиональных задач».

Своими впечатлениями об участии в гонке поделилась старший инспектор-методист Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько: «Гонка проводится ежегодно с 1982 года, а для меня эта юбилейная – 20 гонка. За свою славную историю это крупнейшее спортивное мероприятие объединило сотни тольяттинских любителей лыжного спорта. Каждый участник традиционно получает теплую шапочку с символикой «Лыжня России», а также индивидуальный нагрудный номер. Но главное – это атмосфера спортивного праздника, которая сопровождает это мероприятие».

Подводя итоги гонки, организаторы поздравили всех участников с замечательным спортивным праздником, вручили победителям и призерам кубки, медали и дипломы.

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