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Тольяттинская «Лада» — АГУ-«Адыиф» — 33:16

13 января 2021 23:47
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В своем 14-м матче предварительного этапа «Суперлиги Париматч — чемпионата России» в Тольятти «Лада» нанесла поражение АГУ-«Адыиф» из Майкопа.

В своем 14-м матче предварительного этапа «Суперлиги Париматч — чемпионата России» в Тольятти «Лада» нанесла поражение АГУ-«Адыиф» из Майкопа — 33:16 (18:6).

Необходимость пересечься с гандболистками из столицы Адыгеи меньше чем за сутки до отправки в польскую Любляну на второй матч Европейской лиги в группе «В» навела тольяттинский тренерский штаб на мысль предоставить передышку лидерам команды, дабы сохранить у них игровой аппетит. Соперник не представлял собой серьезной угрозы, и ставка была сделана в стратегических целях на вторых и даже третьих номеров.

Пятерым игрокам стартовой семерки дали возможность поболеть за подруг по команде с трибуны. Среди зрителей этим вечером оказались Лагина, Фомина, Шамановская, Никитина и Решетникова – почти весь цвет нынешней волжской дружины. Алексей Алексеев подумывал отправить в запас еще пару человек, но они попросились все-таки сыграть, передает handball.ru.

Подробности здесь.

 

Фото:   handball.ru

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