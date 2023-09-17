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"Сызрань-2003 СШОР №2" стала новым обладателем Кубка Самарской области

17 сентября 2023 21:38
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Хет-трик Данилы Кураева принес сызранским футболистам Кубок Самарской области по футболу.

В воскресенье, 17 сентября, в Самаре на втором поле стадиона "Металлург" состоялся финал Кубка Самарской области по футболу (0+). В этом матче встретились команды "Энергетик" из города Похвистнево и "Сызрань-2003 СШОР №2", сообщает СОВА.

Первый символический удар по мячу сделал заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Виктор Развеев. Ветеран отметил, что у трофея будет новый обладатель, так как действующий - отрадненский "Нефтяник" - проиграл в полуфинале похвистневской команде.

"Энергетик" уверенно начал и финальный матч и уже на четвертой минуте игрок команды Виктор Баев послал мяч в ворота в ворота сызранцев.

Но ответа долго ждать не пришлось. Игрок "Сызрани-2003 СШОР №2" Никита Мякишев восстановил равновесие. А затем сызранцы вышли вперед: отличился Данила Кураев. Казалось, что сызранская команда уйдет на перерыв лидером, но она получила гол в раздевалку. В самом конце тайма похвистневец Руслан Коцкий сделал счет ничейным - 2:2.

Как отметили эксперты, первый тайм был нехарактерен для кубкового финала. Команды раскрывались и показывали открытый футбол, голеадоры демонстрировали свои способности.

Второй тайм начался с атак "Сызрани-2003 СШОР №2". Вновь отличился Данила Кураев. После гола сызранцы глубже сели в оборону. Футболисты "Энергетика" пытались ее взломать. А сызранская команда ловила соперника на контратаках. В один из таких моментов в самом конце игры Кураев протащил мяч практически через все поле и в третий раз поразил ворота противника. Он установил окончательный счет - 4:2 в пользу своей команды.

"Сызрань-2003 СШОР №2" стала новым обладателем Кубка Самарской области.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила команду сызранскую команду с победой, а "Энергетик с хорошей игрой.

- Сегодня была хорошая игра, проигравших в ней нет, а есть стимул готовится к следующим соревнованиям, - отметила она.

Председатель областной федерации футбола Максим Симонов отметил высокий уровень игры, котрый показали обе команды. Это подтвердил и Виктор Развеев, добавивший, что организация финального матча была на высшем уровне.

- Мы с ветеранами обсуждали ход игры и были приятно удивлены мастерством команд. Молодцы, ребята, - сказал он.

В перерыве для зрителей матча ветераны "Крыльев Советов" Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов, Виктор Развеев и Анатолий Фетисов провели автограф-сессию.

Планируется, что со следующего года Российский футбольный союз допустит победителей региональных кубков до розыгрыша Кубка России, в котором участвуют профессиональные команды. Поэтому эксперты не исключают, что областные кубковые соревнования будут еще более напряженными, если в них будет разыгрываться путевка в Путь регионов.

 

Фото: Андрей Лесин/СОВА

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