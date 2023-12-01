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Спортсмены Самарской области установили рекорд России на гребном тренажере

1 декабря 2023 21:11
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Достижение официально зафиксировано и внесено в Книгу рекордов России.

Гребцы из Самарской области установили рекорд России по гребле на тренажере «Наименьшее время преодоления дистанции 1000 км на гребном тренажере (эстафета)». Достижение официально зафиксировано и внесено в Книгу рекордов России.

Старт марафону «1 миллион метров за 72 часа» был дан в Тольятти 26 ноября накануне запуска отраслевых недель министерства спорта Самарской области на выставке «Россия» в Москве. В установлении рекорда приняли участие 79 гребцов. Всего на установление рекорда им потребовалось 63 часа 43 минуты и 41.9 секунды. Начальный и завершающий этап преодолел чемпион мира по гребле-индор Александр Вязовкин.

Церемония награждения прошла в День Самарской области на ВДНХ. На стенде «Спорт для каждого» в павильоне Министерства спорта Российской Федерации был организован телемост с участниками марафона, которые стали свидетелями исторического события.

 

Фото:   минспорта СО

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