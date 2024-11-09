 Спортсмены Самарской области квалифицировались для участия в чемпионате Европы по грэпплингу

В Московской области завершились соревнования Кубка России по грэпплингу и грэпплингу ги. Согласно положению, победители Кубка получили право участвовать в чемпионате Европы 2025 года.
Три спортсмена Самарской области стали победителями Кубка:
Абу Гуданатов - грэпплинг, 130 кг
Апанди Амагаев - грэпплинг, 71 кг
Асланбек Идигов - грэпплинг ги, 130 кг
Четверо спортсменов стали бронзовыми призерами турнира:
Валентина Костенко - грэпплинг ги, 64 кг
Адэль Яббаров - грэпплинг ги, 66 кг
Курбан Кадиев - грэпплинг ги, 71 кг
Майрбек Джовбатыров - грэпплинг ги, 92 кг
Фото: Федерация спортивной борьбы Самарской области