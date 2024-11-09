 Спортсмены Самарской области квалифицировались для участия в чемпионате Европы по грэпплингу

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В Московской области завершились соревнования Кубка России по грэпплингу и грэпплингу ги. Согласно положению, победители Кубка получили право участвовать в чемпионате Европы 2025 года.



Три спортсмена Самарской области стали победителями Кубка:



Абу Гуданатов - грэпплинг, 130 кг

Апанди Амагаев - грэпплинг, 71 кг

Асланбек Идигов - грэпплинг ги, 130 кг



Четверо спортсменов стали бронзовыми призерами турнира:



Валентина Костенко - грэпплинг ги, 64 кг

Адэль Яббаров - грэпплинг ги, 66 кг

Курбан Кадиев - грэпплинг ги, 71 кг

Майрбек Джовбатыров - грэпплинг ги, 92 кг



Фото: Федерация спортивной борьбы Самарской области