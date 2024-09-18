Спортсмены губернии квалифицировались на чемпионат России по дзюдо

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В Челябинске состоялись всероссийские соревнования памяти Григория Веричева по дзюдо среди мужчин и женщин.



В состязаниях приняли участие 198 спортсменов из 20 регионов. Помимо наград спортсмены также разыграли путевки на чемпионат России, который состоится в конце октября в Сириусе. Право выступить на главном старте сезона получили все финалисты состязаний в Челябинске.



Сборную Самарской области представляли 7 человек. Наши спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную, две бронзовых медали.



Стефания Власова - 63 кг - золото

Мария Иванова - 78+ кг

Альфия Дашкина - 78+ кг - серебро

Полина Яковенко - 52 кг - бронза

Вита Майданик - 57 кг



Спортсменки занимаются у тренеров Сергея Герасимова, Ирины Заблудиной и Олеси Владыкиной.

Фото: минспорта СО