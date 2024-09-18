Спортсмены губернии квалифицировались на чемпионат России по дзюдо

В Челябинске состоялись всероссийские соревнования памяти Григория Веричева по дзюдо среди мужчин и женщин.
В состязаниях приняли участие 198 спортсменов из 20 регионов. Помимо наград спортсмены также разыграли путевки на чемпионат России, который состоится в конце октября в Сириусе. Право выступить на главном старте сезона получили все финалисты состязаний в Челябинске.
Сборную Самарской области представляли 7 человек. Наши спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную, две бронзовых медали.
Стефания Власова - 63 кг - золото
Мария Иванова - 78+ кг
Альфия Дашкина - 78+ кг - серебро
Полина Яковенко - 52 кг - бронза
Вита Майданик - 57 кг
Спортсменки занимаются у тренеров Сергея Герасимова, Ирины Заблудиной и Олеси Владыкиной.
Фото: минспорта СО