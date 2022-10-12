Спортсмены 63 региона приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо

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В Казани прошел Кубок мира по тхэквондо ГТФ.

В состязаниях приняли участие 350 спортсменов из 16 стран. Медали разыгрывались в пяти командных программах и в индивидуальных дисциплинах: поединки, стоп-балл, хьенги, разбивание, специальная техника, парные хьенги.

По итогам турнира спортсмены 63 региона завоевали 49 медалей: 26 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых. В общекомандном зачете победителем турнира стала сборная России. На втором месте — команда Кыргызстана. На третьем — представители Узбекистана.