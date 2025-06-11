Спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары стал победителем премии УЕФА

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Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги 10-й конкурсной премии Детского фонда УЕФА 2025 года.

Подведение итогов состоялось в Лиссабоне под председательством президента УЕФА Александра Чеферина. Лауреатами премии стали 26 организаций из 26 стран, которые занимаются развитием футбола среди детей из уязвимых категорий населения и проводят работу по защите прав ребенка.

В числе лауреатов спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары, который представлял в конкурсе Россию.

Клуб «Крылья Мечты» занимается вовлечением в занятия физкультурой и спортом детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В клубе развиваются несколько видов адаптивного футбола, адаптивное плавание и творческие направления.