«Спорт – норма жизни»: в Дубовом Умете и Нефтегорске начато строительство ФОКОТ

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В сельском поселении Дубовый Умет и Нефтегорске стартовало строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Спортивные объекты возводятся благодаря реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

ФОКОТ – это комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования. В него входят универсальная спортплощадка размером 60х30 метров с искусственным футбольным газоном (производитель сертифицирован FIFA) и хоккейными бортами, которая зимой может заливаться под ледовый каток, 4 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием. Рядом с футбольным полем – площадка для игры в баскетбол 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров, трибуна с навесом на 100 мест. Освещение – прожектора с энергосберегающими лампами.

В 2021 году ФОКОТы появятся в Нефтегорске (около школы №3) и в сельском поселении Дубовый Умет Волжского района. Планируется, что объекты будут сданы в эксплуатацию до 1 сентября этого года.

«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс - это не только бесценный подарок подрастающему поколению, но и значительный вклад в развитие массового спорта в районе, серьёзная поддержка в пропаганде здорового образа жизни», – считает и.о.руководителя физической культуры и спорта Нефтегорского района Иван Исаков.

«Этот объект в Дубовом Умёте ждали. Спортсмены поселения показывают хорошие результаты в районной спартакиаде, но тренировочной базы у них практически не было. Универсальность площадки будет только способствовать развитию самых разных видов спорта: зимних и летних, индивидуальных и командных. Строительство таких объектов ведет к увеличению людей, систематически занимающихся спортом», – отмечает Александр Соловых, руководитель управления физической культуры и спорта Администрации Волжского района.

В этом году благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в Самарской области будет построено шесть универсальных спортивных площадок.