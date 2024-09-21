Сотрудники ОВД Самарского региона участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу

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Спортсмены приняли участия в беге по пересечённой местности на дистанциях 1 000 метров и 3 000 метров.

В Тольятти на лыжной базе «Динамо» в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области прошли традиционные спортивные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников внутренних дел.

Целью этого мероприятия является повышение уровня физической подготовки сотрудников полиции, пропаганда физкультуры и спорта среди личного состава.

Ежегодно в соревнования участвуют самые быстрые и выносливые полицейские. Свои силы в спорте пробуют как новички, так и постоянные участники ведомственных легкоатлетических соревнований.

В этом году спортсмены приняли участия в беге по пересечённой местности на дистанциях 1 000 и 3 000 метров.

Все команды выступили достойно и показали высокий уровень мастерства.

В результате упорной борьбы места в командном первенстве распределились следующим образом:

1 место – команда У МВД России по г. Тольятти;

2 место – ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти;

3 место – Госавтоинспекция У МВД России по г. Тольятти.

Подводя итоги соревнований, старший инспектор – методист «Динамо» Наталья Лизько отметила, что, в отличие от других легкоатлетических дисциплин, соревнования по кроссовому бегу проводятся на природе, а это очень важно для подготовки к успешному выполнению оперативно – служебных задач.

Председатель «Динамо» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что сотрудники Тольяттинского гарнизона полиции показали на соревнованиях отличную физическую подготовку, после чего вручил победителям и призёрам кубки, медали, дипломы и пожелал побед на дальнейших соревнованиях.