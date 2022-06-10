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Сотрудники ГУ МЧС СО заняли призовые места на Чемпионате ПФО по рукопашному бою

10 июня 2022 21:29
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Победители представят сборную команду ПФО на Всероссийском этапе соревнований.

В столице Республики Башкортостан г. Уфе прошли соревнования по рукопашному бою Спартакиады МЧС России среди субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа. 

В состязаниях приняли участие и представители Самарской области. Упорные тренировки и воля к победе помогли спортсменам занять призовые места на пьедестале почета.

Так, помощник начальника караула 6 ПСЧ 3 пожарно-спасательного отряда Иван Мельник занял 2 место в весовой категории до 60 кг. Также на вторую ступень пьедестала поднялся пожарный 95 ПСЧ 7 пожарно-спасательного отряда Гаврилов Дмитрий в весовой категории до 65 кг, третье место - у старшего пожарного 95 ПСЧ 7 пожарно-спасательного отряда Александра Грачева в категории до 70 кг.

В весовой категории до 75 кг 1 место занял инструктор профилактики пожаров Спецуправления ФПС № 39 МЧС России Никита Семенов.

2 место в весовой категории до 85 кг досталось пожарному 42 пожарно-спасательной части 4 отряда Георгий Журавскому.

В итоговом командном зачете сборная команда Главного управления МЧС России по Самарской области заняла 2 место. Золото завоевали хозяева соревнований - команда Республики Башкортостан, бронза досталась спортсменам из Пермского края.

Победители представят сборную команду ПФО на Всероссийском этапе соревнований, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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