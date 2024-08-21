София Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из автомобилей закреплён за ФАПом в селе Семёновка, на нем самостоятельно ездит фельдшер.
Все отделения врачей общей практики Нефтегорского района оснащены автотранспортом
В конкурсе приняли участие 402 просветителя из Самарской области — это 10-е место по стране и 3-е по Приволжскому федеральному округу.
Более 400 заявок из Самарской области поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»
Нашлись и те, кто не любит ни чай, ни кофе, — их 6%.
В Самаре воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе
Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.
Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно
В обучении приняли участие 186 сотрудников из региональных ведомств в сфере экономики, финансов, спорта, ветеринарии, ИТ, городских администраций Самары, Жигулевска и иных муниципальных образований, учреждений образования и городского хозяйства.
Сотрудники органов власти Самарской области прошли обучение по информационной безопасности
Вентиляция на канализации.
«РКС-Самара» дополнительно очищают воздух на канализационных насосных станциях
С  места ДТП он госпитализирован.
25-летний  самарец на мопеде нарушил ПДД  и столкнулся с автомобилем Renault Logan на ул. Тухачевского
Мужчина похитил из магазина алкоголь на сумму более 18 тысяч рублей.
В Тольятти сотрудники ППС задержали вора
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.69
1.15
EUR 100.2
1.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

София Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

21 августа 2024 10:54
141
Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая.

В Екатеринбурге в течение четырех дней проходил чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований "Королева спорта".

Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая.

В составе сборной Самарской области выступили Александр Буяновский, Юлия Васильева, Игорь Васькин, Нина Волкова, Вадим Врублевский, Егор Климанов, Сергей Комаров, Анжелика Мошкина, Дмитрий Мужиков, Александр Покоев, Виктор Постный, Илья Соболев, Владислав Шамарин, Аделина Андреева и Софья Палкина.

 В метании молота чемпионкой страны стала Софья Палкина, представляющая Самарскую и Московскую область. В квалификации у нее был третий результат, но в финале у тольяттинской спортсменки каждый бросок получался лучше предыдущего. Она стала победительницей соревнований с результатом 72,40 метра.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
1088
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
543
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
550
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
535
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
571
Весь список