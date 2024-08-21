София Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

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В Екатеринбурге в течение четырех дней проходил чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований "Королева спорта".



Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая.



В составе сборной Самарской области выступили Александр Буяновский, Юлия Васильева, Игорь Васькин, Нина Волкова, Вадим Врублевский, Егор Климанов, Сергей Комаров, Анжелика Мошкина, Дмитрий Мужиков, Александр Покоев, Виктор Постный, Илья Соболев, Владислав Шамарин, Аделина Андреева и Софья Палкина.



В метании молота чемпионкой страны стала Софья Палкина, представляющая Самарскую и Московскую область. В квалификации у нее был третий результат, но в финале у тольяттинской спортсменки каждый бросок получался лучше предыдущего. Она стала победительницей соревнований с результатом 72,40 метра.

Фото: минспорта СО