Школьников Самарской области приглашают на легкоатлетические соревнования «Шиповка юных»

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С 25 по 27 февраля в легкоатлетическом манеже в Тольятти будут проходить областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью среди школьников «Шиповка юных». В программе забеги на короткие и средние дистанции, прыжки в длину и в высоту.

В соревнованиях примут участие мальчики и девочки в возрастных группах 10-11, 12-13 и 14-15 лет. Отдельно будут соревноваться учащиеся городских и сельских школ, а также учащиеся детско-юношеских спортивных школ и воспитанники спортивных секций.

Предварительные заявки от организаций принимаются до 18 февраля на почту sprint@edu.tgl.ru.

Полная информация о соревнованиях – в регламенте.

Фото: предоставлено Минспорта региона