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Сборная врачей Самарской области в третий раз принимает участие в Чемпионате России по мини-футболу

9 января 2025 17:45
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Врачи-футболисты рекомендуют всем заниматься спортом или как минимум включить в свою жизнь физические нагрузки

В новогодние праздники прошел ежегодный XI Чемпионат России по мини-футболу среди врачей на спортивной арене клуба «Новая Лига», организованный Профсоюзом работников здравоохранения и Ассоциацией врачей-любителей футбола.

В турнире приняли участие 28 команд, включающих около 400 участников из разных регионов России. Сборная врачей Самарской области в третий раз принимает участие в Чемпионате России по мини-футболу.

В составе нашей команды врачи из медучреждений Самарской области:

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина торакальные хирурги Ильдар Камеев, Николай Абашкин, Дмитрий Щербаков
Большеглушицкая ЦРБ главный врач Руслан Каримов
Клявлинская ЦРБ врач-терапевт Антон Кичаев
Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова врач-травматолог Александр Резниченко, врач-клинической лабораторной диагностики Бейбарыс Имашев
Самарская городская клиническая больница №8 врач-хирург Алексей Ларионов
Самарская городская клиническая больница №6 врач-хирург Машраб Алимназаров
Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова врач-бактериолог Дмитрий Луговин
Клиники Самарского государственного медицинского университета врач сердечно-сосудистый хирург Игорь Козин и выпускники вуза.
врач-анестезиолог-реаниматолог, консультант управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Александр Кононов

По итогам чемпионата сборная Самарской области заняла 10 место и приобрела огромный опыт участия в соревнованиях подобного уровня."Самый главный принцип, который необходим в любом спорте - это здоровый образ жизни. Поэтому каждое утро игроки нашей команды начинают с зарядки, важно не пропускать регулярные тренировки, как минимум 2-3 раза в неделю. Такая физическая активность заряжает энергией, придаёт бодрость, воспитывает силу духа, помогает ясно и чётко мыслить, избавляет от депрессии и последствий стрессов. Футбол не только укрепляет здоровье, тренируя мышцы и суставы, но и способствует интенсивной мозговой деятельности.

Чемпионат завершен, но яркие эмоции и спортивный азарт у наших участников останутся надолго", - отметил капитан команды Александр Кононов.Команда медиков выразила благодарность организаторам и участникам соревнования за предоставленную возможность участвовать в таком масштабном мероприятии.

Врачи-футболисты рекомендуют всем заниматься спортом или как минимум включить в свою жизнь физические нагрузки. Пусть это будет ходьба, велосипед, лыжи - выбор огромен. Активный образ жизни качественно изменит вашу жизнь.

 

Фото:   минспорта СО

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