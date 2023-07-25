Сборная Самарской области завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

В Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования памяти Виталия Кондратьева по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На протяжении четырех дней спортсмены соревновались на третьем, четвертом и пятом классах сложности.
В состав сборной команды Самарской области вошли 25 сильнейших спортсменов из Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска. По итогам Всероссийских соревнований в командном зачете сборная 63 региона заняла второе место.
Колесов Павел, Бекасов Илья (дистанция пешеходная – связка) - золото;
Романова Анастасия, Шашкова Анна (дистанция пешеходная - связка) - бронза;
Колесов Павел, Бекасов Илья, Губанов Александр, Тютюньков Кирилл (дистанция пешеходная - группа);
Семочкина Надежда, Романова Анастасия, Шашкова Анна, Хлобостова Елизавета (дистанция пешеходная - группа).
Фото: минспорта СО