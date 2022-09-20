Сборная Самарской области завоевала бронзовые медали в первом туре чемпионата Высшей лиги по регби

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В Москве состоялся первый тур чемпионата Высшей лиги по регби-7.



В турнире приняли участие 14 команд из Читы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Таганрога, Воронежа, Казани и других регионов России. Сборная Самарской области, состоящая из спортсменов ГАУ СО «СШОР №1» завоевала бронзовые медали.



На пути к полуфиналу самарцы обыграли РК «Градъ Петров» со счетом - 29:14, РК «Сибирь» (15:14) и уступили РК «Нарвская застава» (12:24), сборной Краснодарского края (21:12). В матче за 3-е место волжане встретились с пермским клубом «Витязь». В конце первого тайма сборная Самарской области вырвалась вперед и довела счет до разгромного - 27:7.



Впереди у сборной 63 региона подготовка ко второму туру, который пройдет в Калининграде с 8 по 9 октября.

Фото: минспорта СО