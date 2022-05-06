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Сборная Самарской области завоевала 3 место в авиамодельных соревнованиях в классе моделей воздушного боя F 2D

6 мая 2022 21:51
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В турнире приняли участие 90 экипажей из 20 регионов страны. Формат соревнований - с выбыванием после двух поражений.

В Тульской области завершились традиционные авиамодельные соревнования в классе моделей воздушного боя F 2D.

В турнире приняли участие 90 экипажей из 20 регионов страны. Формат соревнований - с выбыванием после двух поражений.

Сборная Самарской области (Алексей Ивакин, Андрей Буцневич, Валерий Ахлестин, Христина Лопачева, Дмитрий Черный, Леонид Ахлестин, Алексей Галиуллин, Алексей Ярушкин и Алена Архипова) под руководством Евгения Галиуллина завоевала 3 командное место.

Кроме того, в неофициальном женском зачете Христина Лопачева заняла первое место, а Алена Архипова - второе. Среди юниоров первым вновь стал тольяттинец Алексей Галиуллин.

 

Фото:  минспорта СО

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