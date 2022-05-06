Сборная Самарской области завоевала 3 место в авиамодельных соревнованиях в классе моделей воздушного боя F 2D

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В Тульской области завершились традиционные авиамодельные соревнования в классе моделей воздушного боя F 2D.



В турнире приняли участие 90 экипажей из 20 регионов страны. Формат соревнований - с выбыванием после двух поражений.



Сборная Самарской области (Алексей Ивакин, Андрей Буцневич, Валерий Ахлестин, Христина Лопачева, Дмитрий Черный, Леонид Ахлестин, Алексей Галиуллин, Алексей Ярушкин и Алена Архипова) под руководством Евгения Галиуллина завоевала 3 командное место.



Кроме того, в неофициальном женском зачете Христина Лопачева заняла первое место, а Алена Архипова - второе. Среди юниоров первым вновь стал тольяттинец Алексей Галиуллин.

Фото: минспорта СО