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Самарцы Кирилл и Антон Бородачевы начали новый сезон с медалей

17 ноября 2021 13:58
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Самарцы Кирилл и Антон Бородачевы начали новый сезон с медалей

В подмосковном Новогорске завершились первые в новом сезоне всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин.

В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. По итогам турнира на пьедестал почета поднялись два представителя Самарской области, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 Кирилл и Антон Бородачевы.

В финальном поединке Кирилл Бородачев одолел соперника из Московской области Александра Сироткина со счетом — 15:5 и завоевал золотую медаль. Бронзовые награды у Антона Бородачева и у Егора Баранникова (Башкортостан), сообщает Минспорта региона.

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