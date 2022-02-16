Самарский шпажист Павел Сухов выиграл этап Кубка мира

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В Сочи прошел этап Кубка мира по фехтованию «Шпага Сириуса». В турнире приняли участие 26 стран.

Мужская сборная России по шпаге выиграла второй этап Кубка мира подряд. В составе российской команды выступил самарский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов.

Российские шпажисты на пути к финалу выиграли у Польши — 35:33, Казахстана — 32:29 и Южной Кореи — 40:39. В решающем поединке россияне одолели сборную Украины со счетом — 41:35. Бронза у команды Южной Кореи.

Фото: минспорт СО