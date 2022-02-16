Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
Данные об объёме потреблённой воды абоненты должны подавать в «РКС-Самара» раз в месяц.
«РКС-Самара»: пришло время подавать показания счётчиков холодной и горячей воды
В Сочи прошел этап Кубка мира по фехтованию «Шпага Сириуса». В турнире приняли участие 26 стран.
Самарский шпажист Павел Сухов выиграл этап Кубка мира
Виктор Кудряшов провел совещание, посвященное итогам работы индустриальных площадок за минувший год и планам на перспективу. 
В Правительстве региона обсудили перспективы развития индустриальных парков 
Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов.
Купи Samsung Galaxy в билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%
При использовании технологии холодной регенерации, получается прочное, однородное дорожное основание с улучшенными физико-механическими характеристиками. 
В регионе по нацпроекту отремонтируют более 20 км дорог методом холодной регенерации 
В Самаре за сутки заболели 346 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Девушка передала подарки для пациентов отделения и пожелала родителям верить в лучшее и не опускать руки.
Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции 
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
-0.41
EUR 86.27
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарский шпажист Павел Сухов выиграл этап Кубка мира

16 февраля 2022 15:12
74
В Сочи прошел этап Кубка мира по фехтованию «Шпага Сириуса». В турнире приняли участие 26 стран.

В Сочи прошел этап Кубка мира по фехтованию «Шпага Сириуса». В турнире приняли участие 26 стран.

Мужская сборная России по шпаге выиграла второй этап Кубка мира подряд. В составе российской команды выступил самарский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов.

Российские шпажисты на пути к финалу выиграли у Польши — 35:33,  Казахстана — 32:29 и Южной Кореи — 40:39. В решающем поединке россияне одолели сборную Украины со счетом — 41:35. Бронза у команды Южной Кореи.

 

Фото:   минспорт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
181
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
239
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
220
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
184
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
639
Весь список