Самарский лыжный марафон "Сокольи горы" продолжает регистрацию

86

До старта лыжного Марафона «Сокольи Горы» остаётся меньше 2-х недель. Более 60% участников из 70 городов России уже с нами, и на этой неделе ожидается первый Sold Out.

До закрытия регистрации 6 дней.

В этом старте все участники кроме дистанции 3 км получат уникальные медали, которые они смогут соединить с медалями с летних стартов «Сокольи Горы» вело и кросс. А если у тебя нет других медалей, но ты очень хочешь, то скоро мы откроем Онлайн старт по всем стартам 2022 года. Не пропустите анонс!

Также все участники на всех дистанция получат майки номера. Ранее такие майки получали только участники на дистанциях 34 и 50 км. Теперь это доступно всем).