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Самарские тхэквондистки завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по спорту ЛИН

13 ноября 2023 17:48
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Самарскую область представили две спортсменки.

Во Владимире состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо-пхумсэ среди спортсменов с нарушениями интеллекта. Самарскую область представили две спортсменки, члены национальной сборной команды России по спорту ЛИН Виктория Пенькова и Ирина Галанина. По итогам соревнований девушки завоевали пять медалей (тренеры - Лавров И.В., Николаева И.С.).

Пенькова Дарья (тройки) - золото;
Пенькова Дарья (смешанные двойки)- серебро;
Галанина Ирина (личный зачет);
Пенькова Дарья (личный зачет) - бронза;
Галанина Ирина (смешанные двойки).

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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