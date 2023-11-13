Самарские тхэквондистки завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по спорту ЛИН

Во Владимире состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо-пхумсэ среди спортсменов с нарушениями интеллекта. Самарскую область представили две спортсменки, члены национальной сборной команды России по спорту ЛИН Виктория Пенькова и Ирина Галанина. По итогам соревнований девушки завоевали пять медалей (тренеры - Лавров И.В., Николаева И.С.).
Пенькова Дарья (тройки) - золото;
Пенькова Дарья (смешанные двойки)- серебро;
Галанина Ирина (личный зачет);
Пенькова Дарья (личный зачет) - бронза;
Галанина Ирина (смешанные двойки).
Фото: минспорта СО