Самарские спортсмены привезли золото с «Кубка наций» по кёкусинкан

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Международные соревнования по кёкусинкан «Кубок наций 2025» проходили в Москве во Дворце Ирины Винер.

В турнире приняли участие 2000 бойцов из 26 стран мира, которые соревновались в трех возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше. В каждой группе спортсмены были поделены на весовые категории.

В составе сборной России выступали представители 41 региона, включая спортсменов из Самарской области. Наш регион представляли 16 воспитанников школы каратэ «Кайман», в их числе мастера спорта международного класса Диана Турпова и Никита Бушман.

Целью проведения международных соревнований «Кубок наций» стало объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

По результатам проведенных схваток спортсмены Самарской области стали победителями и призерами соревнований. Никита Бушман стал победителем среди мужчин в категории до 70 килограммов, а Владислав Михалев был сильнейшим среди юношей 14-15 лет в весе до 60 килограммов.

Диана Турпова вышла в финал среди женщин в категории до 55 килограммов и стала серебряным призером. Андрей Козин взял бронзовую медаль в соревнованиях среди мужчин в весе до 75 килограммов.

Тренер сборной Самарской области по кёкусинкан Тимофей Цыганов отметил: ««Кубок наций» прошел на высоком уровне: приятное впечатление произвела и организация соревнований, и место проведения, и атмосфера турнира. Соперники были высокого уровня, конкурировать было непросто. Порадовало объективное судейство. Считаю, что самарская команда выступила убедительно: мы завоевали четыре награды. Теперь наша цель - подготовка к чемпионату России, на котором пройдет отбор на чемпионат мира».

Проведение международных соревнований по восточным единоборствам и успешное выступление спортсменов способствует популяризации этого вида спорта и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой. В Самарской области с целью поддержки и развития массового и детско-юношеского спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото – Минспорта Самарской области