Самарские гребцы отличились в Липецке

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В Липецке прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по гребле-индор.

В соревнованиях приняли участие свыше 170 спортсменов. Представители Самарской области завоевали три медали на дистанции 2000 метров. Александр Вязовкин стал обладателем золотой медали, обойдя москвича Дмитрия Донскова и Сергея Иськива из Липецка. Алина Завитневич финишировала второй в состязаниях среди женщин в легком весе, уступив Елизавете Паньковой из Санкт-Петербурга. Бронза — у самарской гребчихи Марии Андреевой.

Фото: pixabay.com