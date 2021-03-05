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Самарские дзюдоисты завоевали 15 медалей на первенстве ПФО

5 марта 2021 14:49
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В Саранске состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

В Саранске состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Сборная команда Самарской области завоевала 15 медалей.

Чемпионами в своих весовых категориях стали самарцы Дмитрий Калинин (в/к 66 кг, Самара, МБУ ДО ДЮСШ «Мужество», тренер Мордвинов А.С.)., Стефания Власова (в/к 57 кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Анна Риганова (в/к 63 кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Сатонина Е.В., Иванов А.И., Иванов Д.А.).

«У Ани есть заветная мечта – попасть на Первенство России и победить, и на пути к этой цели она выиграла в этом году уже два Первенства ПФО, до 21 года и до 23 лет», — поделилась впечатлениями от победы Ригановой ее тренер Елена Сатонина.

На шаг от победы остановился Роман Верещагин (73 кг, Самара, СРОО ШБЕ «Гладиатор», тренеры Гуляев А., Грушанин Е.А., Верещагин Н.О.). «Роман сегодня приятно удивил: в ходе борьбы обошел опытнейших спортсменов, Карена Галстяна из Башкирии, Андрея Квиндта из Саратова, Даниила Лахтина из Татарстана. И только в финальной схватке, с Антоном Шиловым из Перми, Верещагину немного не повезло», — рассказал Максим Алямкин. В итоге Роман Верещагин стал серебряным призером первенства.

Бронзу выиграли Юлия Межецкая (в/к 52 кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Вита Майданик (в/к 57 кг, Тольятти, МБОУ ДО «Гранит», тренеры Завьялов П.А., Владыкина О.Н.).

Титулы чемпионов своих весовых категориях завоевали Сергей Алямкин (в/к 81 кг, Самара, СК «Патриот», тренеры Гуляев А.Ю., Алямкин М.В., Рябова А.А.), Артем Устемиров (в/к 90 кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Иванов А.И., Сатонина Е.В., Иванов Д.А.), София Редькина (в/к 78 кг, Тольятти, МБОУ ДО «Гранит», тренеры Завьялов П.А., Владыкина О.Н.), Мария Иванова (в/к 78+ кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.).

При этом три финала были самарскими. Алямкин встретился с Исламом Нафедзовым (серебро, в/к 81 кг, Самара, ЦСК ВВС, тренеры Паршиков И.В., Кузнецов А.В., Паршикова О.С.), Редькина обошла Валерию Грязнову (серебро, в/к 78 кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Иванов А.И., Сатонина Е.В., Иванов Д.А.), а Иванова была сильнее Альфии Дашкиной (серебро, в/к 78+ кг, Самара, ГАУ СО СШОР №1, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В.).

Не было равных сегодня и Артему Устемирову.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Надир Тимергазин (в/к 100+ кг, Самара, МБУ СШОР №6, тренеры Глухов Т.В., Матвеева О.А.), Иршат Бикташев (в/к 100+ кг, Самара, тренер Петров Н.Ф.), передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото: Федерация дзюдо Самарской области

 

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