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Самарская велосипедистка выиграла гонку на время

11 апреля 2022 13:50
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Велосипедистка из Самары выиграла гонку на время

Самарчанка Елизавета Тисленко выиграла первенство России по велосипедному спорту на шоссе среди юниорок. Она первой финишировала на дистанции 7,5 километра в окрестностях Майкопа.

На старт индивидуальной гонки в гору на время вышли 56 велосипедисток 17-18 лет из 16 регионов России. В составе сборной Самарской выступали сестры - Елизавета и Дарья Тисленко, а также и Елизавета Бавыкина, представлявшие спортшколу олимпийского резерва (СШОР) № 15. И вместе с ними - Виктория Замыцкая и Валерия Нехаева из СШОР № 7.

Елизавета Тисленко финишировала через 26 минут 27,52 секунды, опередив почти на минуту серебряного призера - Диану Смирнову из Санкт-Петербурга. Третий результат показала Асия Сагдиева (Санкт-Петербург). Дарья Тисленко финишировала седьмой, отстав от сестры на две минуты, Елизавета Бавыкина - девятой, сообщает Сова.

Фото: аккаунт ВКонтакте МБУ г. о. Самара "СШОР № 15"

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