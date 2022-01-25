Самарская саблистка Мария Зинюхина - призер юниорского этапа Кубка мира

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В Сеговии (Испания) завершился юниорский этап Кубка мира по фехтованию на саблях. Представительница Самарской области Мария Зинюхина в составе национальной сборной страны завоевала бронзовую медаль в командном турнире. Сборная России начала турнир с победы над Италией — 45:43. Затем в полуфинале с француженками россиянки сразу же добились неплохого отрыва — 10:3, 25:16, но не смогли удержать преимущество, уступив со счетом — 42:45. В поединке за третье место российские саблистки разгромили команду Венгрии — 45:18. Победительницами турнира стали француженки, обыгравшие в финале команду Украины — 45:37.

В личном зачете тольяттинская саблистка Мария Зинюхина завершила турнир на 23 месте.

Фото: Pixabay.com