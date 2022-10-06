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Самарская область вошла в топ-8 регионов по итогам Спартакиады сильнейших
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Самарская область вошла в топ-8 регионов по итогам Спартакиады сильнейших

6 октября 2022 17:30
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Самарский регион представили 231 спортсмен. В копилке сборной: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Подведены итоги первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. По ее итогам спортивная сборная 63 региона заняла восьмое место в общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации, набрав 616 очков. Самарский регион представили 231 спортсмен. В копилке сборной: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших проходила с 10 августа по 2 октября на спортивных объектах 12 регионов России по программе Олимпийских игр. Почти за два месяца было разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Победителем стала команда Москвы (4116). На втором месте – Санкт-Петербург (2382). Замыкает тройку призеров Московская область (1906). В зачет были включены 53 спортивные дисциплины.

Победитель определялся по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов страны.

«Отрадно, что не так уж и просто было нашим ведущим спортсменам, олимпийским чемпионам сохранять лидерство, и мы видим большую мотивацию молодых спортсменов войти в состав сборной России. В этом и состоит одна из главных задач Спартакиады. Будем с коллегами еще подробнее анализировать итоги и формировать планы на будущее. Но уже сегодня можно сказать, что Всероссийская спартакиада заняла место одного из главных соревнований в нашем календаре. Важно, что в Правительстве страны приняли решение о премировании победителей Спартакиады и их тренеров. Это важный момент, нужно поддержать наших лидеров не только морально, но и материально. Есть социальные гарантии. Мы увидели огромный ресурс во многих видах спорта. Прежде всего, ресурс кадровый», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В спортивных событиях Спартакиады приняли участие 9513 человек из 82-х субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус, в том числе свыше 7200 спортсменов и более 2290 тренеров, руководителей и иных специалистов.

«Спартакиада сильнейших – главный старт летнего сезона, совершенно новый формат соревнований. Наши спортсмены еще раз подтвердили, что являются безоговорочными лидерами во многих видах спорта. Каждая завоеванная медаль – это огромный труд целого коллектива: самого спортсмена, тренеров, в том числе, и поддержка всего субъекта. Высокие спортивные достижения нашего региона стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. Ежегодно строятся новые спортивные объекты, которые позволяют привлекать в массовый спорт еще больше детей и молодежь. Поздравляю спортсменов и их наставников с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде сильнейших! Уверена, что завоеванные медали послужат вдохновляющим примером для подрастающего поколения спортсменов губернии», – подчеркнула врио министра спорта Лидия Рогожинская.

 

Фото из открытых источников

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