Самарская область приняла первенство России по гиревому спорту

В Самаре с 13 по 17 марта проходило первенство России по гиревому спорту среди спортсменов 19-23 лет.
В соревнованиях участвовали 250 гиревиков, юношей и девушек, из 34 регионов страны.
Девушки соревновались в рывке гири и толчке (длинный цикл). У юношей в программе были толчок (длинный цикл), двоеборье, эстафета. Также спортсмены выступили в дисциплине «жонглирование».
В командном зачете победителями и призерами стали:
- сборная Санкт-Петербурга
- сборная Омской области
- сборная Тюменской области
Награждение победителей и призеров провели президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Кириллов и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Фото: минспорта СО