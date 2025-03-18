Самарская область приняла первенство России по гиревому спорту

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В Самаре с 13 по 17 марта проходило первенство России по гиревому спорту среди спортсменов 19-23 лет.

В соревнованиях участвовали 250 гиревиков, юношей и девушек, из 34 регионов страны.

Девушки соревновались в рывке гири и толчке (длинный цикл). У юношей в программе были толчок (длинный цикл), двоеборье, эстафета. Также спортсмены выступили в дисциплине «жонглирование».

В командном зачете победителями и призерами стали:

- сборная Санкт-Петербурга

- сборная Омской области

- сборная Тюменской области

Награждение победителей и призеров провели президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Кириллов и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО