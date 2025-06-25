Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу

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В Самаре на футбольной площадке физкультурно-спортивного комплекса «Маяк», состоялись официальные областные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по адаптивному футболу. В матче впервые встретились команды Самары и Сызрани, в основном состоящие из ветеранов специальной военной операции, в том числе членов городского Совета ветеранов СВО и участников региональной программы «Школа героев».



«Развитие адаптивного спорта – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед администрацией Самары и региональным Правительством. Прежде всего, потому что адаптивный спорт реально помогает бойцам, вернувшимся «из-за ленты», перестроиться на мирную жизнь. Сегодня в городе у них есть возможность заниматься на базе 14 спортивных объектов, в составе команд участвовать в соревнованиях, представлять Самару не только на уровне области, но и в масштабе всей страны. Кроме футбола, будем развивать следж-хоккей, лёгкую атлетику и другие виды спорта. От души поздравляю игроков и тренеров обеих команд с достойным выступлением!» - сказал глава города Самара Иван Носков.



В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта. За плечами спортсменов, которые тренируются под руководством тренера Никиты Мартынова, в том числе выступления на всероссийских соревнованиях «Стальная воля» и «Лига героев».



«Приходя в нашу команду, спортсмены попадают в большую спортивную семью с постоянными тренировками, отборами, соревнованиями. Вместе мы работаем на результат, на то, чтобы о команде узнали далеко за пределами Самары и самое главное – чтобы наши ребята постоянно были в коллективе, могли общаться, - рассказал тренер самарской команды по адаптивному футболу Никита Мартынов. – Ждем новых игроков, чтобы вместе покорять спортивные вершины и добиваться успехов! И надеемся на ответный визит в Сызрань»



Во время матча в Самаре голами отметились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков, Юрий Федоров. По результатам областных соревнований «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» сформирует спортивную сборную команду Самарской области, которая будет представлять регион в официальных соревнованиях всероссийского уровня.

Фото: администрация Самары