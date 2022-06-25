Самара в июне вошла в топ-5 самых спортивных регионов

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Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал рост спроса на категорию товаров занятий спортом в июне 2022 года и сравнил эти цифры с аналогичным периодом прошлого года.

Выяснилось, что популярность этой продукции по стране увеличилась на 89%. Среди регионов за первый летний месяц наибольший спрос на товары для спорта зафиксирован в Самаре (140%).

Среди товаров для спорта россияне чаще всего покупали мячики и сетку для пинг-понга, педальные тренажеры, турники, тренажеры для пресса и министепперы, а также гантели, металлические диски и грифы.

Из категории товаров для детского спорта в июне наибольшей популярностью пользовались веревочные лестницы, пластиковые качели и шведские стенки. В топ товаров для водных видов спорта вошли очки, шапочки и беруши для плавания, а также надувные круги.