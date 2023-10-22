Самара на два дня стала столицей регби России

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20 и 21 октября на территории «Солидарность Самара Арена» прошел первый фестиваль «Большое регби на Волге». Стартовали матчи с турнира детских клубов.

А 21 октября взрослые команды – сборная России и сборная «Русские Барбарианс» (легионеры российских клубов) – разыграли первый Кубок князя Оболенского. Матч состоялся на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Со счетом 25:21 победу одержала команда «Барбарианс» и завоевала Кубок! Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби и теперь будет разыгрываться ежегодно.

Несмотря на дождливую погоду поддержать команды пришли более пяти тысяч болельщиков.

В перерыве матча состоялось награждение сборной Самарской области по регби, которая по прошествии летнего сезона стала обладателями чемпионата и Кубка России по пляжному регби.

