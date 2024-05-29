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С 1 июня по 31 августа в Самарской области пройдет ежегодная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО", основная цель которой - вовлечение населения региона в систематические занятия физической культурой и спортом.



Мероприятия акции пройдут во всех городах и районах Самарской области. О подробностях акции можно будет узнать на странице регионального оператора ГТО.



В рамках акции состоятся семейные соревнования "ГТО и Я - одна семья!", посвященные объявленному президентом Году семьи. Заочный этап соревнований продлится с 3 июня по 29 июля. На нем будет учитываться физическая активность всех членов семейной команды. Очный этап семейных соревнований будет приурочен к празднованию Дня физкультурника и состоится 10 августа.