«Поволжская регата» собрала рекордное количество участников

В Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища прошла традиционная «Поволжская регата». В ней приняли участие более 300 яхтсменов из 21 региона Российской Федерации.
Спортсмены разыграли медали в 12 классах. По итогу соревнований у представителей Самарской области 14 медалей.
Мищенко Алексей (СШОР №6, класс «Зум 8») - золото;
Кулюкин Александр (СШОР №6, класс «Финн»);
Савватеева Ирина и Сосновая Василина (СШОР №6, класс «Кадет»);
Елясина Елена и Сидорова Мария (СШОР №6, класс «420»);
Старунов Константин (СШОР №6, класс «Луч»);
Коурова Ксения, Кадырова Лейсан (СШОР №6, класс «420») - серебро;
Куваев Виталий (СШОР №14, класс «Финн»);
Пенегин Леонид (СШОР №6, класс «Луч»);
Калинкин Тимофей (СШОР №6, класс «Лазер»);
Петрова Дарья (СШОР №6, класс «Оптимист) - бронза;
Антонов Максим и Лапшин Глеб (СШОР №6, класс «Кадет»);
Шульженко Михаил (СШОР №14, класс «Лазер»);
Кривобоков Илья (СШОР №6, класс «Луч-мини»);
Чепрасова Анна (СШОР №6, «класс «Луч-мини»).
Фото: минспорта СО