«Поволжская регата» собрала рекордное количество участников

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В Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища прошла традиционная «Поволжская регата». В ней приняли участие более 300 яхтсменов из 21 региона Российской Федерации.

Спортсмены разыграли медали в 12 классах. По итогу соревнований у представителей Самарской области 14 медалей.



Мищенко Алексей (СШОР №6, класс «Зум 8») - золото;

Кулюкин Александр (СШОР №6, класс «Финн»);

Савватеева Ирина и Сосновая Василина (СШОР №6, класс «Кадет»);

Елясина Елена и Сидорова Мария (СШОР №6, класс «420»);

Старунов Константин (СШОР №6, класс «Луч»);

Коурова Ксения, Кадырова Лейсан (СШОР №6, класс «420») - серебро;

Куваев Виталий (СШОР №14, класс «Финн»);

Пенегин Леонид (СШОР №6, класс «Луч»);

Калинкин Тимофей (СШОР №6, класс «Лазер»);

Петрова Дарья (СШОР №6, класс «Оптимист) - бронза;

Антонов Максим и Лапшин Глеб (СШОР №6, класс «Кадет»);

Шульженко Михаил (СШОР №14, класс «Лазер»);

Кривобоков Илья (СШОР №6, класс «Луч-мини»);

Чепрасова Анна (СШОР №6, «класс «Луч-мини»).

Фото: минспорта СО