Победители юниорского чемпионата мира российские фигуристы Панфилова и Рылов завершили карьеру

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Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, приняли решение завершить карьеру. Об этом в четверг на своей странице в "Инстаграме" (Instagram, запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила Панфилова, передает ТАСС.

"На промежутке времени длиной в два года у нас были завязаны руки, но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь", - написала Панфилова.

"Физическая и моральная боль в спорте - это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами. В первые месяцы нашего отсутствия партнеру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник, в его нижнюю часть были вкручены четыре титановых винта, и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны. Восстановление и возвращение к тренировочному процессу заняли долгих десять месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне", - добавила она.

Также фигуристка рассказала, что через несколько месяцев после возвращения на лед у нее случился перелом ноги. "Через пару месяцев у партнерши случился перелом ноги, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок. Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье как физическом, так и психологическом", - написала Панфилова.

Панфиловой 19 лет, Рылову 21 год, они являются победителями юношеских Олимпийских игр (2020), юниорского чемпионата мира (2020) и финала юниорского Гран-при (сезоне-2019/20). В 2020 году пара стала третьей на этапе Гран-при в Москве.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС