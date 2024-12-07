Петербургский "Зенит" уступил дома тольяттинскому "Акрону" - 1:2

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Петербургский "Зенит" уступил дома тольяттинскому "Акрону" в последнем перед зимним перерывом официальном матче в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге в присутствии 30 004 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За "Зенит" отличился Андрей Мостовой. В составе "Акрона" мячи забили Стефан Лончар и Артем Дзюба. Гости заканчивали матч вдесятером, после того как защитник Кирилл Данилин получил две желтые карточки - на 49-й и 56-й минутах.

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