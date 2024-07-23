Осужденный из Самарской области стал лучшим шахматистом страны

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Мужчина, отбывающий наказание в ИК № 3 в Новокуйбышевске, занял первое место на всероссийских соревнованиях.

Как сообщили 22 июля 2024 года в УФСИН по Самарской области, в завершившемся VI Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание исправительных учреждениях РФ, победителем стал участник из исправительной колонии № 3. Теперь ему принадлежит титул двукратного чемпиона этих соревнований.

В турнире состязались 84 шахматиста по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль игры – 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, пишет СитиТраффик.