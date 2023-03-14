«Новая высота»: в Самаре стартовало первенство России по греко-римской борьбе

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В СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».



Впервые борьба проходит сразу на четырех коврах. В соревнованиях принимают участие 475 спортсменов до 18 лет. Среди них - атлеты из новых регионов России. Это стало возможным, в том числе, благодаря планомерной работе губернатора региона Дмитрия Азарова. Совсем недавно в Снежном самарские строители восстановили местную детско-юношескую спортивную школу. Последний капремонт там проводился в 1973 году, и всего за два месяца на месте старого здания фактически появился новый современный спортивный комплекс. Теперь там возобновлен тренировочный процесс.



Первенство продлится до 16 марта включительно. Вход свободный.

Фото: скриншот видео