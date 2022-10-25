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"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха

25 октября 2022 15:05
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В турнире участвовали сто спортсменов из Центрального федерального округа, Москвы, Татарстана и Самарской области.

Во второй соревновательный день Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава" в тольяттинском УСК "Олимп" прошел открытый чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по каратэ Шотокан Казэ Ха.

Оргкомитет Спартакиады выделил каратистам центральную площадку манежа, на которой днем ранее проходила церемония открытия СБИ. В турнире участвовали сто спортсменов из Центрального федерального округа, Москвы, Татарстана и Самарской области. Шотокан Казэ Ха – интересное стилевое направление. Помимо традиционных дисциплин – ката и кумитэ, в нем культивируют и специфические. Например, ката бункай – яркое спортивное действо, пришедшее из Окинавы, где участники в паре не просто демонстрируют комплекс технических действий, но и разыгрывают интересные сцены на татами, проявляют артистизм. В двоеборье фокуго спортсмены работают в ката, и в поединках. Уже к вечеру были подведены итоги скоротечного турнира и прошла церемония награждения победителей. Никто не сомневался в том, что первое общекомандное место на своем домашнем соревновании займет сборная Самарской области. Можно поздравить сборную республики Татарстан со вторым местом, а команду Московской области – с третьим. 

- Все прошло четко, быстро, организованно! – высказал свои впечатления президент федерации Шотокан Казэ Ха России, обладатель 7-го дана Игорь Садовников. – Грамотная организация способствует достижению нашей общей цели – пропаганде боевых искусств. Ребята с удовольствием приезжают на "Непобедимую Державу", где представлен большой спектр единоборств во главе с мастерами, на которых следует равняться. Впереди у ведущих спортсменов федерации тренировочный сбор в Курске, затем чемпионат и первенство мира, которые в этом году пройдут в Брянске. На "Непобедимой Державе" мы завершили отбор в сборную России для участия в этом главном старте.

Как известно, каратэ заметно отличается от других видов единоборств невероятным разнообразием стилевых направлений. Вот и в рамках "Непобедимой Державы", помимо уже прошедших соревнований в кекусинкай каратэ и Шотокан Казэ Ха, будут проведены турниры по каратэ Косики и WKC. Всего же в соревновательной и фестивальной программе Спартакиады значится более сорока видов спорта и культурно-спортивных направлений. Состязания пройдут на площадках восьми тольяттинских спортивных учреждений: УСК «Олимп», ДС «Волгарь», ФОКах «Союз» и «Дворец Боевых Искусств», Центрах «Гранит» и «Венец», спортивных и актовых залах ТГУ и ЦСК ВВС. Коллективный вклад в организацию и проведение самого масштабного в стране мероприятия по единоборствам в сфере детского и юношеского спорта вносят: Российский Союз боевых искусств, Министерство спорта Самарской области, Ассоциация "Совет спортивных федераций", Тольяттинский государственный университет, администрация г. о. Тольятти, отдельные федерации, многочисленные волонтеры, сообщает пресс-служба Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава".

 

Фото:   пресс-служба Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава"

 

Теги: Мероприятия

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