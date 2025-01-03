Названы города, где дешевле всего можно покататься на коньках

85

Эксперты 2ГИС изучили стоимость платных катков в крупнейших городах России и составили рейтинг городов по стоимости катания. В среднем билет на один сеанс со своими коньками будет стоить 275 рублей, с услугой проката — 500 рублей. Дешевле всего кататься в Казани, Новосибирске и Челябинске, а самым дорогим городом стал Санкт-Петербург.

В карточках катков в геосервисе 2ГИС отображается не только базовая справочная информация — адрес, телефон, время работы, но и много дополнительной: услуги, тип катка, цены. Чтобы определить стоимость катания, эксперты 2ГИС изучили цены на платных катках в 16 городах-миллионниках и рассчитали среднюю стоимость одного сеанса катания со своими коньками и с услугой проката коньков.

Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей). Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На втором месте Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 рублей. В топ-3 самых дорогих городов вошел Ростов-на-Дону: катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.

Чтобы найти ближайший в городе каток, достаточно ввести слово «каток» в строке поиска в 2ГИС или включить слой «Зимние радости»: тогда все катки на карте (организованные уличные катки, хоккенйые коробки, катки в торговых центрах и ледовых дворцах) будут выделены специальным значком ( ). Кроме того, на карте дополнительно отмечены городские ёлки и новогодние базары.