На Кубке России по альпинизму спортсмены Самарской области завоевали три медали

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В поселке Джейрах в Ингушетии прошел этап Кубка России по альпинизму.



В дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр" спортсмены преодолевали дистанцию длиной 3,2 км с набором высоты 1000 метров.



Самарец Сергей Лаптев стал победителем соревнований среди мужчин с результатом 41 минута 50 секунд. Сергей Африкантов занял 7-е место, Дмитрий Саранцев - 13-е, Александр Бочкарев - 17-е.



Среди женщин Елена Петрова из Самарской области преодолела дистанцию за 51 минуту и 3 секунды - это 3-й результат.



В дисциплине "гонка" альпинисты проходили 18 км с набором высоты 1800 метров.



Сергей Лаптев завоевал серебро с результатом 2 часа 15 минут 38 секунд. Сергей Африкантов стал 5-м, Дмитрий Саранцев - 6-м, Максим Юлин - 21-м.