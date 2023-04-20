На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье

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В субботу, 22 апреля, на главном футбольном стадионе губернии «Солидарность Самара Арена» самарские футболисты откроют сезон Юношеской футбольной лиги.



Команды академии «Крылья Советов – 2007» и «Крылья Советов – 2008» сыграют с «Камазом» из Набережных Челнов. Начало матчей в 11:00 и 13:30. Вход свободный через Gate-3.



Почетными гостями матчей станут представители Российского футбольного союза, Межрегионального футбольного союза, а также амбассадор лиги, титулованный футболист Андрей Тихонов. Первый удар по мячу исполнят заслуженные ветераны ПФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов и Александр Цыганков.

Фото: минспорта СО