На песчаных кортах Самары завершился третий этап Кубка России по пляжному теннису

В соревнованиях приняли участие свыше 60 сильнейших пляжников страны. Среди них - теннисисты, входящие в топ-20 мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.
Результаты в мужском парном разряде:
1. Гурьев Николай (Самара)/Сыров Иван (Санкт-Петербург);
2. Ионин Максим (Москва)/Павлов Дмитрий (Тольятти);
3. Самохвалов Сергей (Энгельс)/Фартуков Кирилл (Саратов).
Результаты в женском парном разряде:
1. Климук Ангелина/Ткаченко Елизавета (обе - Тольятти);
2. Романова Софья (Москва)/Солдатенкова Полина (Сочи);
3. Косенкова Арина/Семенова Анастасия (обе - Рыбинск).
Результаты в смешанном парном разряде:
1. Кудинова Елизавета (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);
2. Романова Анна (Москва)/Самохвалов Сергей (Энгельс);
3. Семенова Анастасия (Рыбинск)/Покидин Даниил (Химки).
Фото: минспорта СО