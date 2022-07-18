На песчаных кортах Самары завершился третий этап Кубка России по пляжному теннису

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В соревнованиях приняли участие свыше 60 сильнейших пляжников страны. Среди них - теннисисты, входящие в топ-20 мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.



Результаты в мужском парном разряде:

1. Гурьев Николай (Самара)/Сыров Иван (Санкт-Петербург);

2. Ионин Максим (Москва)/Павлов Дмитрий (Тольятти);

3. Самохвалов Сергей (Энгельс)/Фартуков Кирилл (Саратов).



Результаты в женском парном разряде:

1. Климук Ангелина/Ткаченко Елизавета (обе - Тольятти);

2. Романова Софья (Москва)/Солдатенкова Полина (Сочи);

3. Косенкова Арина/Семенова Анастасия (обе - Рыбинск).



Результаты в смешанном парном разряде:

1. Кудинова Елизавета (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);

2. Романова Анна (Москва)/Самохвалов Сергей (Энгельс);

3. Семенова Анастасия (Рыбинск)/Покидин Даниил (Химки).

Фото: минспорта СО