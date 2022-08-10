На набережной Самары состоятся Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

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В субботу, 13 августа, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» состоятся самые массовые Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».



Соревнования пройдут на территории второй очереди набережной реки Волги г.о. Самара (Волжский пр., 36).



Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся с 2004 года. В 2022 году состязания проводятся в 80 субъектах Российской Федерации. В прошлом году в Самарской области в турнире приняли участие более 125 команд.



Заявки на участие принимаются до 12 часов дня 12 августа на сайте: play.fiba3x3.com.



Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной). К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий:

- до 16 лет (юноши и девушки 2006 г.р. и младше);

- 18 лет (юниоры и юниорки 2004 г.р. и младше);

- 19 лет и старше (мужчины, женщины).



Программа соревнований:

09.30 - 10.00 - регистрация (юноши 16- и девушки 16-, 2006 г.р. и младше);

10.00 - 12.50 - соревнования категорий (юноши 16- и девушки 16-, 2006 г.р. и младше);

12.50 - 13.00 - награждение категорий (юноши 16- и девушки 16-, 2006 г.р. и младше);

12.30 - 13.00 - регистрация (юниоры 18- и юниорки 18-, 2004 г.р. и младше);

13.00 - 16.00 - соревнования категорий (юниоры 18- и юниорки 18-, 2004 г.р. и младше);

15.50 - 16.00 - награждение категорий (юниоры 18- и юниорки 18-, 2004 г.р. и младше);

15.30 - 16.00 - регистрация (мужчины 19+ и женщины 19+);

16.00 - 19.50 - соревнования категорий (мужчины 19+ и женщины 19+);

19.50 - 20.00 - награждение категорий (мужчины 19+ и женщины 19+).



В комиссию по допуску в день проведения соревнований участники должны предоставить, следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования;

- справку о допуске врача;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.



Команды, занявшие I места в каждой возрастной категории, награждаются кубками Министерства спорта Российской Федерации. Участники команд, занявших I-III место в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

Фото: минспорта СО