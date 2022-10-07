«Мы вместе. Спорт»: еще 8 медалей завоевали представители Самарской области

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В Сочи прошел третий соревновательный день на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».



По итогам состязаний еще 8 медалей завоевали представители Самарской области. Напомним, что Игры «Мы вместе. Спорт» рассматриваются как этап подготовки к Паралимпийским играм в Париже и являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года.



Легкоатлет Никита Прохоров стал победителем Игр в толкании ядра в классе - F45, F46. В лучшей попытке он отправил снаряд на отметку 13.45 метра.



Спринтер Иван Соколов выиграл в забеге на дистанции 100 метров в классе - Т33, Т34. Его результат - 19.31 секунды.



Пловец Кирилл Пульвер стал лучшим на пятидесятиметровке баттерфляем и установил рекорд России, коснувшись финишного бортика за 35.98 секунды (класс - S5).



С еще одним рекордом России Кирилл Пульвер завоевал свою вторую золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 2 минуты 28.37 секунды.



Тольяттинец Иван Цыпленков в соревнованиях по плаванию финишировал вторым в заплыве на пятидесятиметровке на спине в классе - S1 с результатом - 1:39.96.



Пловчиха Елизавета Тимонина выиграла серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе - S8, продемонстрировав результат - 1:19.23.



В активе Ивана Цыпленкова еще одна награда - бронзовая. Он приплыл третьим на дистанции 200 метров вольным стилем (класс - S1, 6:40.78).



Также бронзовую медаль в копилку региона принес Вячеслав Ленский в плавании на стометровке на спине в классе - S6. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 22.48 секунды.



На сегодняшний день спортсмены 63 региона завоевали 15 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Всего будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта.

Фото: минспорта СО