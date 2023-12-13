Минспорт63 проведет день ГТО на ВДНХ

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Сегодня, 13 декабря, всех желающих ждут на выставке «Россия» в павильоне №75 на стенде Самарской области, чтобы провести день активно и с пользой для здоровья.



В 14:00 и в 18:00 на площадке лектрия спикеры расскажут о пользе и преимуществах сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», презентуют региональные проекты по развитию физкультурного движения, а также судьи покажут правильную технику упражнений и проведут мастер-классы.



Мероприятия проходят в рамках отраслевых недель министерства спорта Самарской области и продлятся до 17 декабря.