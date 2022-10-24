Международный гроссмейстер Олег Дашков в Серноводске провел мастер-класс для чемпионки России по шашкам

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В воскресенье, 23 октября, президент Федерации шашек Самарской области, двукратный чемпион мира по русским шашкам, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер Олег Дашков побывал в Серноводске и посетил санаторий «Сергиевские минеральные воды», в котором проходит курс лечения мастер спорта России, чемпионка страны по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями Чулпан Габдулганиева.



Параспортсменка представляет Республику Татарстан, по итогам 2021 года была признана лучшим спортсменом в своей номинации.

Завершившиеся в Сочи летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Чулпан пропустила из-за временного недомогания. Врачи национальной сборной направили спортсменку восстанавливаться в нашу губернию, где уже более 190 лет многопрофильная здравница помогает пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.



На днях глава региона Дмитрий Азаров посетил курорт «Сергиевские минеральные воды», где обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития санатория, где лечение проходят не только тысячи жителей Самарской области, но и других регионов страны.

«В санатории прекрасные условия и очень внимательный медицинский персонал. За короткий срок мне удалось прийти в форму и начать подготовку к предстоящим турнирам. В свободное от процедур время – тренируюсь, разучиваю различные комбинации», - поделилась Чулпан Габдулганиева.



Впереди у шашистки международный турнир по стоклеточным шашкам, который пройдет в ноябре в Турции. Визит одного из сильнейших шашистов мира Олега Дашкова для спортсменки стал неожиданностью. Гроссмейстер за свою 36-летнюю спортивную карьеру накопил отменный опыт, которым готов делиться не только с подрастающими спортсменами, но и профессиональными шашистами.

В 63-м регионе проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров лично уделяет внимание этому вопросу. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта.



После встречи с Чулпан Губернатор рассказал о девушке международному гроссмейстеру Олегу Дашкову, и он захотел встретиться лично с подающей надежды коллегой.

Олег Николаевич рассказал о секрете своего успеха и продемонстрировал новые вариации продолжения шашечных партий, а также от имени Федерации шашек Самарской области, президентом которой он является, подарил Чулпан эксклюзивную компьютерную программу для тренировок Tosha, которая разработана тольяттинскими специалистами Алексеем и Анастасией Захаровыми.



«Алексей является членом сборной Самарской области по шашкам, обладателем Кубка области 2022 года. Его супруга – программист. Их уникальная разработка - программа Tosha с системой многоуровневого анализа партии и многими другими уникальными возможностями поможет лучше спланировать матчи и предотвратить нелепые исходы встречи. На сегодняшний день это приложением является одним из лучших в мире для подготовки профессиональных шашистов», - отметил Олег Дашков.



Установили современную шашечную программу на новый ноутбук, подаренный от имени президента СРТОО «Дуслык», члена Национального совета Всемирного конгресса татар, мецената общественных и спортивных мероприятий Самарской области Фахрутдина Канюкаева. Ценный подарок преподнес директор СРТОО «Дуслык» Винер Нурмухамитов, который пожелал представительнице Татарстана новых спортивных успехов и выразил желание поддерживать и развивать дальнейшее сотрудничество.

В планах у региональной федерации проведение нового турнира, который планируется провести совместно с Федерацией шашек Республики Татарстан. По мнению Олега Дашкова, обмен опытом и знаниями позволит не только поддержать соревновательный опыт, но и культурные, дружественные связи.

Фото: департамент информационной политики СО