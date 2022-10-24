Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом году на экспериментальной площадке по выращиванию земляники на гидропонике с 500 кустов собрали полтонны урожая.
В поселке Самарский предприниматели выращивают ремонтантную землянику на агровате
12 гибридов подсолнечника краснодарской селекции этим летом испытывались на демонстрационных участках сельхозпредприятия района.
Сельхозпредприятия Большеглушицкого района экспериментируют с подсолнечником и начали уборку кукурузы
Параспортсменка представляет Республику Татарстан, по итогам 2021 года была признана лучшим спортсменом в своей номинации.
Международный гроссмейстер Олег Дашков в Серноводске провел мастер-класс для чемпионки России по шашкам
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым политиком индийского происхождения на этом посту.
Новым премьером Британии стал экс-глава Минфина Риши Сунак
Игорь Комаров проверил, как идут практические занятия на полигоне.
Игорь Комаров посетил военный учебный центр в Оренбургской области
На 24 октября доступность дошкольного образования в городском округе Самара составляет 83,2%. 
В Самаре продолжается работа по созданию мест в детских садах
Работа по приему заявлений продолжается.
Судебные приставы региона приостановили свыше 2 700 исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан
С этого года наблюдается стабильный приток сотрудников, а также слушателей учебного центра «ТТУ». Кроме того, есть выпускники.
Учебный центр самарского ТТУ успешно окончили первые молодые водители
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Международный гроссмейстер Олег Дашков в Серноводске провел мастер-класс для чемпионки России по шашкам

24 октября 2022 17:37
88
Параспортсменка представляет Республику Татарстан, по итогам 2021 года была признана лучшим спортсменом в своей номинации.

В воскресенье, 23 октября, президент Федерации шашек Самарской области, двукратный чемпион мира по русским шашкам, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер Олег Дашков побывал в Серноводске и посетил санаторий «Сергиевские минеральные воды», в котором проходит курс лечения мастер спорта России, чемпионка страны по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями Чулпан Габдулганиева.

Параспортсменка представляет Республику Татарстан, по итогам 2021 года была признана лучшим спортсменом в своей номинации.

Завершившиеся в Сочи летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Чулпан пропустила из-за временного недомогания. Врачи национальной сборной направили спортсменку восстанавливаться в нашу губернию, где уже более 190 лет многопрофильная здравница помогает пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

На днях глава региона Дмитрий Азаров посетил курорт «Сергиевские минеральные воды», где обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития санатория, где лечение проходят не только тысячи жителей Самарской области, но и других регионов страны.

«В санатории прекрасные условия и очень внимательный медицинский персонал. За короткий срок мне удалось прийти в форму и начать подготовку к предстоящим турнирам. В свободное от процедур время – тренируюсь, разучиваю различные комбинации», - поделилась Чулпан Габдулганиева.

Впереди у шашистки международный турнир по стоклеточным шашкам, который пройдет в ноябре в Турции. Визит одного из сильнейших шашистов мира Олега Дашкова для спортсменки стал неожиданностью. Гроссмейстер за свою 36-летнюю спортивную карьеру накопил отменный опыт, которым готов делиться не только с подрастающими спортсменами, но и профессиональными шашистами.

В 63-м регионе проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров лично уделяет внимание этому вопросу. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта.

После встречи с Чулпан Губернатор рассказал о девушке международному гроссмейстеру Олегу Дашкову, и он захотел встретиться лично с подающей надежды коллегой.
Олег Николаевич рассказал о секрете своего успеха и продемонстрировал новые вариации продолжения шашечных партий, а также от имени Федерации шашек Самарской области, президентом которой он является, подарил Чулпан эксклюзивную компьютерную программу для тренировок Tosha, которая разработана тольяттинскими специалистами Алексеем и Анастасией Захаровыми.

«Алексей является членом сборной Самарской области по шашкам, обладателем Кубка области 2022 года. Его супруга – программист. Их уникальная разработка - программа Tosha с системой многоуровневого анализа партии и многими другими уникальными возможностями поможет лучше спланировать матчи и предотвратить нелепые исходы встречи. На сегодняшний день это приложением является одним из лучших в мире для подготовки профессиональных шашистов», - отметил Олег Дашков.

Установили современную шашечную программу на новый ноутбук, подаренный от имени президента СРТОО «Дуслык», члена Национального совета Всемирного конгресса татар, мецената общественных и спортивных мероприятий Самарской области Фахрутдина Канюкаева. Ценный подарок преподнес директор СРТОО «Дуслык» Винер Нурмухамитов, который пожелал представительнице Татарстана новых спортивных успехов и выразил желание поддерживать и развивать дальнейшее сотрудничество.

В планах у региональной федерации проведение нового турнира, который планируется провести совместно с Федерацией шашек Республики Татарстан. По мнению Олега Дашкова, обмен опытом и знаниями позволит не только поддержать соревновательный опыт, но и культурные, дружественные связи.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
198
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
218
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
713
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
5271
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
631
Весь список