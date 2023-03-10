Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям  спортсменов из России и Белоруссии

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 10 марта сообщает портал Inside the Games, пишут "Известия".
89 голосов было за, 46 — против.
Также к участию в соревнованиях допущены ранее отстраненные спортсмены из Белоруссии.
Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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