Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям  спортсменов из России и Белоруссии

153

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 10 марта сообщает портал Inside the Games, пишут "Известия".

89 голосов было за, 46 — против.

Также к участию в соревнованиях допущены ранее отстраненные спортсмены из Белоруссии.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Фото: ru.freepik.com