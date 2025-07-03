Матчевая встреча сборная «Динамо» - сборная мира: 4 июля в Самаре

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В пятницу, 4 июля, в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет международный турнир «Мелбет. Лига бокса. Кубок двукратного чемпиона мира Р.Х. Малахбекова. Сборная «Динамо» - сборная мира».



На ринге встречаются:

48 кг

Эдмонд Худоян - Шодиёржон Меликузиев

54 кг

Вячеслав Рогозин - Алехандро Кларо Физ

75 кг

Сергей Сергеев - Еркебулан Шайкенов

80 кг

Алакпер Гезалов - Хасан Рихсибоев

92 кг

Хасмагомед Джаватханов - Лорен Альфонсо Домингес

71 кг

Игорь Свиридченков - Юниер Сорзано

92+ кг

Ярослав Дороничев - Халимжон Мамасолиев



Начало в 22:30



Вход свободный при наличии мест



Предварительное бронирование мест 8(846)933-41-55



В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ»



Возрастное ограничение 12+

Фото: минспорта СО