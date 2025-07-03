Матчевая встреча сборная «Динамо» - сборная мира: 4 июля в Самаре

В пятницу, 4 июля, в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет международный турнир «Мелбет. Лига бокса. Кубок двукратного чемпиона мира Р.Х. Малахбекова. Сборная «Динамо» - сборная мира».
На ринге встречаются:
48 кг
Эдмонд Худоян - Шодиёржон Меликузиев
54 кг
Вячеслав Рогозин - Алехандро Кларо Физ
75 кг
Сергей Сергеев - Еркебулан Шайкенов
80 кг
Алакпер Гезалов - Хасан Рихсибоев
92 кг
Хасмагомед Джаватханов - Лорен Альфонсо Домингес
71 кг
Игорь Свиридченков - Юниер Сорзано
92+ кг
Ярослав Дороничев - Халимжон Мамасолиев
Начало в 22:30
Вход свободный при наличии мест
Предварительное бронирование мест 8(846)933-41-55
В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ»
Возрастное ограничение 12+
Фото: минспорта СО